C.T. Ndiaye était poursuivi pour coups et blessures volontaires sur son épouse, A. Fall, mère de quatre enfants. L’homme soupçonnait notamment sa femme d’entretenir des relations avec d’autres hommes du quartier.





Une soirée qui tourne mal

Les faits remontent à la semaine dernière.





Selon le récit présenté à l’audience, A. Fall n’avait pas pu préparer le déjeuner de ses enfants parce que son mari ne lui avait pas remis l’argent nécessaire aux dépenses quotidiennes.





Dans la soirée, vers 20 heures, elle aurait réveillé son époux pour lui demander de quoi acheter le dîner.





L’homme lui aurait répondu qu’il n’avait pas d’argent.





La femme serait alors sortie chercher une solution pour nourrir les enfants.





Deux heures plus tard, elle serait rentrée à la maison avec un poulet rôti.





Mais son retour allait provoquer une nouvelle dispute.





Les enfants enfermés dans une chambre

En arrivant, A. Fall aurait découvert ses quatre enfants enfermés dans une chambre, leur père conservant la clé.





Lorsqu’elle aurait voulu les faire sortir, une dispute aurait éclaté entre les deux époux.





C.T. Ndiaye aurait alors accusé son épouse d’entretenir des relations avec d’autres hommes.





La situation aurait dégénéré et l’homme aurait frappé sa femme avec un fil électrique.





La victime aurait notamment subi des blessures au niveau des yeux.





Elle a finalement décidé de porter plainte le lendemain.





L’épouse demande le divorce

À la barre, A. Fall a rejeté les accusations portées contre elle.





Elle a également relaté les mauvais traitements qu’elle affirme avoir subis, ainsi que ceux dont ses enfants auraient été victimes.





Elle a demandé le divorce.





De son côté, le prévenu a nié avoir frappé son épouse. Il a présenté une autre version des faits, soutenant que la femme se serait accidentellement blessée en tombant près d’une prise électrique.





Cette explication n’a pas convaincu le tribunal.





Six mois avec sursis

Au terme des débats, C.T. Ndiaye a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires.





Le tribunal d’instance de Mbour l’a condamné à six mois de prison avec sursis.



Une affaire qui illustre une nouvelle fois les conséquences que peuvent prendre les conflits conjugaux lorsque jalousie, accusations et violences s’installent au sein d’un couple.

