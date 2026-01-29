Mbour : découverte du corps sans vie d’un nouveau-né derrière le tribunal d’Instance

Une découverte tragique a suscité une vive émotion à Mbour. Jeudi dernier, des ouvriers travaillant sur un chantier situé derrière le tribunal d’Instance de la ville ont mis au jour le corps sans vie d’un nouveau-né de sexe masculin. Le nourrisson était emballé dans un sachet en plastique et dissimulé parmi des parpaings d’une maison en construction, rapporte L’Observateur.

Selon le quotidien, les faits se sont produits dans l’après-midi. Un ouvrier, occupé à transporter des briques, s’est éloigné un instant vers une zone du chantier où il a remarqué un sachet plastique noué. Pensant qu’il s’agissait de déchets, il a décidé d’en vérifier le contenu. Il a alors découvert le corps sans vie du bébé.

Aussitôt, l’ouvrier a alerté ses collègues ainsi que des passants circulant sur cette piste sablonneuse située à l’arrière du tribunal. Rapidement, un attroupement s’est formé autour du chantier.

Informés, les sapeurs-pompiers et les agents du commissariat central de Mbour se sont rendus sur place. Après les constatations d’usage, le corps du nouveau-né a été évacué vers la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, où une autopsie doit être réalisée afin de déterminer les causes exactes du décès.

Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité pour faire la lumière sur cette affaire et identifier les personnes impliquées, afin de comprendre les circonstances dans lesquelles le nouveau-né a été abandonné.

