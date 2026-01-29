CAN 2025 : le trophée poursuit sa tournée officielle et s’invite à l’Assemblée nationale

Après avoir été exposé successivement au palais présidentiel puis à la Primature, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 poursuit son parcours à travers les institutions sénégalaises. La célèbre coupe sera présentée ce mardi 3 février 2026, à partir de midi, dans le hall de l’Assemblée nationale.

Cette nouvelle étape de la tournée institutionnelle a pour objectif de rapprocher le trophée des professionnels des médias, du public ainsi que des acteurs du mouvement sportif national. Elle permettra au plus grand nombre d’admirer de près cet emblème du football africain, très convoité lors de la compétition continentale.

À travers ces différentes présentations officielles, le Sénégal affiche sa volonté de promouvoir le sport et de renforcer l’adhésion populaire autour des grands rendez-vous sportifs. Cette initiative s’inscrit également dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, un événement majeur pour lequel le pays est pleinement mobilisé.

La présentation du trophée de la CAN 2025 au sein de l’Assemblée nationale traduit ainsi l’ambition des autorités de faire du sport un levier de cohésion sociale, de visibilité internationale et de fierté nationale.

