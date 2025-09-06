Mboro : une querelle de champ vire à l’agression à la machette





À Mboro, dans le département de Tivaouane, une dispute agropastorale a failli tourner au drame lorsqu’un agriculteur a été violemment agressé à coups de machette par deux bergers après avoir exigé que leur troupeau de bœufs quitte son champ.



De la vigilance au drame

Fin août, alerté que son champ venait d’être envahi par un troupeau, l’agriculteur s’y est rendu avec son neveu. Sur place, il a demandé aux bergers de faire sortir les bêtes. Mais la discussion a rapidement dégénéré. Les deux jeunes, refusant d’obtempérer, ont brandi des machettes.



Trois coups de machette, un bras fracturé

Face à la menace, le neveu a pris la fuite, laissant l’agriculteur seul face à ses assaillants. Il a reçu trois violents coups de machette au bras et au coude, avant de s’effondrer, grièvement blessé. Les bergers ont ensuite pris la fuite. Transportée d’urgence à l’hôpital, la victime a obtenu un certificat médical mentionnant une incapacité temporaire de travail de 30 jours, ce qui lui a permis de porter plainte.



Arrestation et version contradictoire

Les gendarmes ont rapidement interpellé les deux frères. Durant leur audition, l’aîné a tenté de se justifier en affirmant que l’agriculteur aurait jeté une pierre, ce qui les aurait poussés à se défendre. Une version que la victime conteste fermement.



Décision judiciaire

Inculpés de coups et blessures volontaires, les deux jeunes ont été déférés devant le parquet de Thiès. L’aîné a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès, tandis que son cadet, mineur, a été conduit à la prison pour enfants.



