Maroc : la plaidoirie des 18 supporters sénégalais fixée au 19 février à Rabat





Le Tribunal de première instance de Rabat, au Maroc, a programmé au jeudi 19 février la plaidoirie dans l’affaire impliquant 18 supporters sénégalais interpellés à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, disputée le 18 janvier dernier. L’information a été rapportée par un responsable de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Bacary Cissé, président de la Ligue de football de Ziguinchor et chargé de la Commission communication de la FSF, a indiqué que les 18 supporters ont été entendus ce jeudi sur le fond du dossier, en l’absence de leurs avocats, devant la juridiction de Rabat.



Selon lui, après cinq heures d’audience, le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire au 19 février 2026 pour les plaidoiries. Il a précisé que cette décision intervient alors que la grève des avocats a officiellement pris fin le jeudi 12 février.

