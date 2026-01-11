Marine nationale : l’année 2025 marquée par un renforcement majeur des capacités opérationnelles





Le chef d’état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Abdou Sène, a présenté, jeudi, le bilan des activités menées en 2025 par ce corps des Forces armées sénégalaises. Cette année a été caractérisée par des avancées notables, notamment les premiers tirs concluants de missiles anti-navires, ainsi que des progrès significatifs dans la surveillance maritime, le transport naval, la lutte contre l’émigration irrégulière et la pêche illicite.



S’exprimant lors de la commémoration du 51ᵉ anniversaire du passage de la Marine nationale sous commandement sénégalais, le contre-amiral a indiqué que les unités navales ont totalisé 1 102 jours de mer, assurant une présence continue dans la zone économique exclusive. Elles ont également transporté plus de 650 tonnes de fret au profit des Armées, arraisonné plus de 11 navires de pêche en infraction, intercepté 23 pirogues liées à l’émigration clandestine et porté assistance à plus de 3 600 personnes, dont 3 572 issues de cette émigration.



L’édition 2026 de cette célébration est placée sous le thème : « La Marine nationale : défense militaire du territoire et des intérêts vitaux en mer ».



Selon le chef d’état-major, ces résultats témoignent de l’engagement constant des marins sénégalais, qui mettent en œuvre, au quotidien, les orientations d’une stratégie navale axée sur la protection du territoire maritime et la maîtrise de la zone économique exclusive. Il a souligné que l’année 2025 constitue, à plusieurs égards, une étape déterminante dans le renforcement des capacités opérationnelles de la Marine.



Il a notamment rappelé que les premiers tirs réussis des missiles anti-navires Spike et Marte ER en septembre 2025, ainsi que la validation complète des procédures de mise en œuvre et de tir du système Mistral en janvier 2026 pour faire face à une menace aérienne, représentent une avancée historique dans la montée en puissance de la Marine nationale.



Pour le contre-amiral Abdou Sène, ces performances traduisent la maturité croissante de la Marine sénégalaise à l’occasion de son 51ᵉ anniversaire et illustrent sa volonté d’assumer pleinement sa mission essentielle de défense du territoire et des intérêts stratégiques en mer.



Il a également rappelé que, pour un pays à forte vocation maritime comme le Sénégal, la zone économique exclusive constitue à la fois un prolongement du territoire national, un espace de souveraineté et une source d’opportunités socio-économiques, tout en demeurant un espace exposé à des risques susceptibles d’affecter la stabilité nationale.



Dans ce contexte, la protection des espaces terrestre, maritime et aérien, inscrite dans la posture permanente de sûreté des Armées, s’intègre pleinement aux objectifs stratégiques de la Stratégie navale 2050. Cette feuille de route vise à préserver l’intégrité du territoire depuis la mer et à garantir la maîtrise de la zone économique exclusive, afin d’assurer les conditions de sécurité indispensables au développement d’une économie bleue durable au bénéfice du pays et de ses populations.

