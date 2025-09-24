Mansour Faye libéré sous contrôle judiciaire dans l’affaire du Fonds Force Covid-19

Une libération sous contrôle judiciaire

Selon nos informations, Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, a été libéré sous contrôle judiciaire après son placement sous mandat de dépôt.



Des accusations lourdes

Il faisait face à de multiples chefs d’accusation : association de malfaiteurs, corruption, concussion, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, ainsi que complicité de ces infractions.



Une affaire liée au Fonds Force Covid-19

Les poursuites concernaient la gestion présumée irrégulière de 2,7 milliards FCFA destinés au Programme de résilience économique et sociale (PRES) dans le cadre du Fonds Force Covid-19.

