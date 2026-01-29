Magal de Porokhane : la police intercepte une cargaison illicite lors des opérations de sécurisation

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack a annoncé avoir procédé à la saisie de quatre kilogrammes de chanvre indien en marge du Magal de Porokhane, célébré jeudi. L’information a été confirmée samedi par une source policière citée par l’APS.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre du dispositif de sécurisation mis en place pour l’édition 2026 de cet événement religieux dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, précise la même source.

Les agents engagés dans l’opération ont également mené des actions ciblées sur les axes menant à la cité religieuse, dans le but d’assainir la zone durant le déroulement du pèlerinage.

Outre la marchandise saisie, trois individus ont été interpellés. Du matériel utilisé pour le transport et la livraison rapide des produits, notamment deux motos, a également été confisqué et immobilisé.

Selon les autorités policières, cette opération s’inscrit dans la stratégie globale de la Police nationale visant à garantir le bon déroulement du pèlerinage et à assurer la sécurité des fidèles, tout en empêchant la circulation de produits prohibés.