Magal Kazu Rajab : unité, jeunesse et valeurs traditionnelles au cœur du message présidentiel


Rédigé le Dimanche 18 Janvier 2026 à 15:12 | Lu 57 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La cérémonie officielle du Magal Kazu Rajab a rassemblé fidèles et responsables politiques dans une ambiance de recueillement et de spiritualité. Son Excellence le Président de la République, empêché d’assister personnellement à l’événement, a été représenté par une délégation gouvernementale de haut niveau.


Une délégation gouvernementale représentative
Le président Diomaye a envoyé ses représentants pour porter ses salutations et son message aux fidèles :
M. Moustapha Sarre, Ministre de la Formation professionnelle
Mme Maimouna Diéye, Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités
M. Balla Moussa Fofana, Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires
 
Cette présence souligne l’importance accordée par le gouvernement à cet événement religieux majeur, ainsi que l’engagement des autorités à soutenir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale.
 
Un message fort pour l’unité et la jeunesse
Dans son allocution transmise par la délégation, le président Diomaye a rappelé :
L’importance de l’unité et de la cohésion sociale
L’appel à la jeunesse à s’impliquer dans le développement du pays
Le respect et la préservation des valeurs traditionnelles et culturelles
Un moment de spiritualité et de recueillement
 
Le Magal Kazu Rajab reste un moment central de la vie religieuse sénégalaise, où la foi, la solidarité et le dialogue sont au cœur des célébrations. La cérémonie a été marquée par des prières, des hommages aux traditions et un message clair d’espoir et de paix pour la communauté.


Lat Soukabé Fall

