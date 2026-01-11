Magal Kazu Rajab : unité, jeunesse et valeurs traditionnelles au cœur du message présidentiel

Le président Diomaye a envoyé ses représentants pour porter ses salutations et son message aux fidèles :

M. Moustapha Sarre, Ministre de la Formation professionnelle

Mme Maimouna Diéye, Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités

M. Balla Moussa Fofana, Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires



Cette présence souligne l’importance accordée par le gouvernement à cet événement religieux majeur, ainsi que l’engagement des autorités à soutenir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale.



Un message fort pour l’unité et la jeunesse

Dans son allocution transmise par la délégation, le président Diomaye a rappelé :

L’importance de l’unité et de la cohésion sociale

L’appel à la jeunesse à s’impliquer dans le développement du pays

Le respect et la préservation des valeurs traditionnelles et culturelles

Un moment de spiritualité et de recueillement



Le Magal Kazu Rajab reste un moment central de la vie religieuse sénégalaise, où la foi, la solidarité et le dialogue sont au cœur des célébrations. La cérémonie a été marquée par des prières, des hommages aux traditions et un message clair d’espoir et de paix pour la communauté.

