Macky Sall rencontre le Président du Sénat de l’Utah à New York pour renforcer la coopération avec l’Afrique

Une rencontre diplomatique en marge du sommet

À l’occasion du Sommet sur les Partenariats Public-Privé organisé à New York, l’ancien président sénégalais Macky Sall a rencontré le Président du Sénat de l’État d’Utah, Jabez Stuart Adams.



Cette audience s’est tenue le 23 septembre en présence de Jonathan Freeman, Président du World Trade Center Utah, et de Miles Hansen, Président de la Fondation Stirling.



Des discussions sur la coopération bilatérale

Macky Sall s’est dit « ravi » de cette rencontre, qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux. Elle a permis d’aborder plusieurs sujets d’intérêt commun, avec pour objectif de renforcer la coopération entre l’Utah et l’Afrique.



Cette réunion s’inscrit dans la continuité de sa visite à Salt Lake City en mai 2024, marquant ainsi une nouvelle étape dans les relations entre l’ancien chef d’État sénégalais et les autorités de l’Utah.

