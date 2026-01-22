Louga : lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2025-2026 à Keur Momar Sarr

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a officiellement lancé, jeudi à Keur Momar Sarr, commune du département de Louga, la Campagne nationale de vaccination du cheptel 2025-2026 (CAMVAC). La cérémonie a également marqué le démarrage de la Coopérative agricole communautaire (CAC) consacrée à l’élevage.







À cette occasion, le ministre a rappelé que la vaccination représente « l’acte médical le plus important pour préserver et développer le patrimoine animal ». Il a souligné l’importance stratégique de l’élevage dans l’économie nationale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la création d’emplois ainsi que la lutte contre la pauvreté.



Mabouba Diagne a insisté sur le caractère prioritaire de la protection sanitaire du cheptel, qui justifie l’organisation annuelle de campagnes de vaccination contre les principales maladies animales. Revenant sur la CAMVAC 2025, il a indiqué que plus de 5,8 millions d’ovins et de caprins ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants, plus de 2,3 millions de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine et la péripneumonie contagieuse bovine, ainsi que 247 007 chevaux contre la peste équine.



Il a jugé ces résultats globalement satisfaisants, malgré les contraintes liées à la disponibilité du vaccin contre la maladie de Newcastle.



Pour la campagne 2025-2026, le ministre a précisé que l’Action Santé animale et Santé publique vétérinaire dispose d’un budget d’un milliard de francs CFA. Les objectifs fixés portent sur la vaccination de sept millions d’ovins et caprins, trois millions de bovins, 300 000 équins et près de 3,7 millions de volailles rurales.



Mabouba Diagne a également annoncé la volonté du gouvernement de faire de Keur Momar Sarr un pôle structurant de transformation de l’élevage, à travers la création d’une Coopérative agricole communautaire d’une superficie de 500 hectares, dédiée notamment au développement des cultures fourragères.



Cette coopérative, mise en place avec l’appui de partenaires techniques et financiers, dont la FAO qui y contribue à hauteur de 250 000 dollars, intégrera un centre d’amélioration génétique et de transfert d’embryons. Elle comprendra également des dispositifs de formation, de démonstration et d’incubation destinés aux éleveurs, aux jeunes et aux femmes.



Intervenant à son tour, la représentante de la FAO au Sénégal, Bintia Stephen Tchicaya, a salué le leadership des autorités sénégalaises et réaffirmé l’engagement de son organisation à soutenir le renforcement de la santé animale, la modernisation de l’élevage et la promotion de la souveraineté alimentaire.



Selon elle, la vaccination du cheptel et la mise en place des coopératives agricoles communautaires constituent des leviers majeurs pour renforcer la résilience du secteur, sécuriser les revenus des éleveurs et consolider les chaînes de valeur de l’élevage.



La cérémonie s’est tenue en présence des autorités administratives et territoriales, d’élus locaux, des services techniques, des organisations professionnelles d’éleveurs et des partenaires au développement.

