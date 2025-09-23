Louga : l’inspecteur d’académie rassure sur une rentrée scolaire effective en octobre

Une rentrée confirmée malgré quelques écoles touchées

L’inspecteur d’académie de Louga, Siaka Goudiaby, a affirmé que les conditions sont réunies pour une rentrée effective : le 6 octobre 2025 pour les enseignants et le 8 octobre 2025 pour les élèves. Il a précisé que seules six écoles sont affectées par les eaux pluviales — une à Kébémer et cinq à Linguère — sans impact majeur, et aucun établissement n’est occupé par des sinistrés.



Mobilisation autour de “Oubi Tey, Jang Tey”

Lors d’un séminaire préparatoire de deux jours, M. Goudiaby a souligné l’implication des acteurs locaux, élus et partenaires, qui se sont mobilisés autour de l’initiative “Oubi Tey, Jang Tey” pour garantir l’ouverture des classes dans de bonnes conditions.



Une innovation dans les concertations

Cette année, le ministère de l’Éducation a introduit une innovation : la décentralisation des concertations par bassins regroupant plusieurs académies. Louga a ainsi accueilli le bassin nord, réunissant Louga, Saint-Louis et Matam. Les académies y ont présenté leur bilan et leurs perspectives pour l’année scolaire 2025-2026.



Un dialogue constructif entre acteurs de l’éducation

Ces rencontres ont été l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques, les difficultés et les dispositions à prendre. Selon M. Goudiaby, l’engagement de tous confirme la volonté de réussir la prochaine rentrée scolaire et de renforcer le développement du secteur éducatif.

