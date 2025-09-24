Ligue sénégalaise de football professionnel : lancement le 26 octobre avec un championnat U20





Le championnat de Ligue de football professionnel débutera le 26 octobre. Cette saison sera également marquée par la création d’un championnat des moins de 20 ans, a annoncé samedi le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Babacar Ndiaye.



Lors d’un point de presse, il a précisé que la LSFP commencera à réceptionner les contrats dès lundi, et que les tirages seront connus dans la semaine, en vue du lancement prévu.



Le nouveau Conseil d’administration (CA) de la LSFP, réuni pour la première fois ce samedi au Stade Léopold Sédar Senghor, a procédé à l’installation du président, qui a reçu mandat de mettre en place les vice-présidents, présidents de commission, trésorier et trésorier adjoint, ainsi que les différentes commissions.



Babacar Ndiaye a indiqué que le championnat U20 regroupera 32 équipes, réparties en quatre poules de huit. Il a précisé que ce sera un championnat d’élite et a affirmé que les discussions sont avancées avec un sponsor pour le naming.



Il a également promis une gestion transparente, avec la publication d’états financiers trimestriels. Selon lui, la LSFP développera le marketing, le digital, les finances et les ressources humaines, insistant sur le fait que l’objectif reste le développement du football professionnel.



Par ailleurs, le président a annoncé la volonté d’augmenter le “Prize money” du vainqueur, de 20 à 30 millions de francs CFA.



Concernant la diffusion des matchs, il a expliqué qu’un bilan est en cours et qu’une décision sera prise dans la semaine.



Il a enfin indiqué que la LSFP lancera son application officielle, qui regroupera les contrats des joueurs, les transferts, les buts et les résultats des matchs. Cette digitalisation inclura également des contenus variés, des capsules et la commercialisation des rencontres, y compris celles liées aux tirages.



APS