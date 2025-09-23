Le Kankurang, un rite mandingue entre tradition et modernité

Une tradition séculaire

Pratiqué en Casamance, en Gambie et à Mbour, le rite trouve ses origines dans le Komo, une ancienne société secrète de chasseurs. Le Kankurang est le gardien de l’ordre, le protecteur contre les mauvais esprits et le transmetteur du savoir ancestral.



Derrière ce masque impressionnant fait d’écorces et de fibres rouges de l’arbre faara, se cache un initié choisi par les anciens. Vêtu de feuilles et peint de teintures végétales, il surgit au son des tambours, exécute une danse saccadée, pousse des cris stridents et manie deux coupe-coupe qui imposent le respect.



L’école des initiés

Le Kankurang accompagne la circoncision et les rites d’initiation des jeunes garçons. Ces derniers, retirés en brousse entre août et septembre, y apprennent plus qu’un simple passage à l’âge adulte. Les anciens leur transmettent les règles de vie communautaire, les vertus médicinales des plantes et des techniques de chasse.

Tout un enseignement qui forge la cohésion sociale mandingue.



Entre fascination et inquiétude

Au village, son apparition est un moment fort : veillées, processions, chants et danses rassemblent la communauté. Mais si le Kankurang reste craint et respecté, son rôle tend à se banaliser.



L’urbanisation, la disparition des forêts sacrées et la transformation des espaces rituels en terres agricoles fragilisent la pratique. Dans certains contextes urbains, le masque est réduit à un simple spectacle folklorique, minant son autorité traditionnelle.



Un patrimoine à préserver

Pour l’UNESCO, le Kankurang est un trésor culturel qui incarne la mémoire et l’identité mandingue. Mais sa sauvegarde passe par une implication des communautés locales, une valorisation respectueuse et une meilleure transmission aux jeunes générations.



Au-delà de son aspect mystique et spectaculaire, le Kankurang reste un rite fondateur qui interroge : comment préserver une tradition séculaire sans la dénaturer, face à la modernisation rapide de la société ouest-africaine ?

