Le CESEMAF appelle à préserver la fraternité entre le Sénégal et le Maroc après la CAN





Le Cercle Sénégal-Maroc d’amitié et de fraternité (CESEMAF) a réaffirmé la solidité des relations entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc, à la suite des tensions apparues après la finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.



Dans un communiqué transmis à l’APS, l’association estime qu’il est nécessaire de rappeler la profondeur exceptionnelle des liens unissant les deux pays, dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations. Elle souligne que ces relations dépassent le cadre des circonstances conjoncturelles.



Le CESEMAF déplore les tensions et les tentatives de désinformation observées sur certaines plateformes numériques après la finale de la CAN. Face à cette situation, l’organisation affirme que la relation sénégalo-marocaine ne se limite pas à une coopération stratégique, mais repose sur une fraternité profonde, ancrée dans l’histoire, l’âme et le destin commun des deux peuples.



Selon l’association, le partenariat entre le Sénégal et le Maroc constitue un exemple abouti de coopération Sud-Sud. Elle précise toutefois que la véritable force de cette relation trouve sa source dans une histoire ancienne, marquée par des liens spirituels solides.



Le CESEMAF met notamment en avant le rôle des confréries religieuses, en particulier la Tidjaniyya, ainsi que les relations historiques entre les grandes familles religieuses des deux pays. Ces liens spirituels, selon l’organisation, ont toujours permis de surmonter les épreuves du temps.



Au-delà des accords politiques et économiques, l’association souligne que l’axe Dakar-Rabat repose également sur des valeurs humaines, avec une attention particulière portée à l’éducation et à la jeunesse. Elle rappelle que des milliers d’étudiants sénégalais poursuivent leurs études supérieures au Maroc, tandis que de nombreux étudiants marocains sont formés au Sénégal, contribuant ainsi à l’émergence d’une génération de cadres unis par une vision commune et une fraternité durable.

