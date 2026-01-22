Kolda : deux enfants décèdent après une collision entre une moto et un tracteur





Un drame s’est produit jeudi au centre-ville de Kolda, dans le sud du pays, où deux enfants âgés de quatre et six ans ont perdu la vie à la suite d’un accident de la circulation impliquant une moto et un tracteur, selon des témoignages recueillis sur place.



D’après les informations rapportées, les enfants se trouvaient sur une moto conduite par le père de l’un d’eux lorsqu’un tracteur est entré en collision avec le deux-roues. L’impact a été particulièrement violent.



Si le conducteur de la moto s’en est sorti avec des blessures jugées légères, le sort des enfants a été plus grave. L’un est décédé sur les lieux, tandis que le second a succombé après avoir été transporté à l’hôpital régional de Kolda par les sapeurs-pompiers.



À la suite de l’accident, le chauffeur du tracteur a été interpellé par les forces de l’ordre après les constats habituels. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision.

