Kharakhéna (Kédougou ) : un site d’exploitation aurifère illégale démantelé par la Gendarmerie





Une unité spéciale de la Gendarmerie nationale, le GARSI 2 (Groupes d’action rapide – Surveillance et intervention), a mené dimanche une opération ayant conduit au démantèlement d’un site d’exploitation aurifère non autorisée dans la localité de Kharakhéna, selon des informations obtenues auprès d’une source sécuritaire.



L’intervention a été réalisée au cours d’une patrouille nocturne dans le vaste village aurifère de Kharakhéna. C’est à cette occasion que les gendarmes ont identifié et neutralisé le site concerné.



La source sécuritaire indique que l’opération a permis de saisir un important lot de matériel utilisé pour l’activité illégale. Plusieurs équipements ont été mis hors d’usage sur place par les forces de l’ordre.



Le bilan fait état de huit tricycles et de quatre machines dites « cracheurs » neutralisées. À cela s’ajoutent douze motopompes ainsi que douze pelles, également saisies lors de l’opération.



L’ensemble du matériel récupéré a été remis à l’équipe judiciaire de la Brigade territoriale de Saraya, actuellement détachée dans la zone de Kharakhéna, pour la suite de la procédure.

