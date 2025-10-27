Keur Massar : la gendarmerie démantèle un vaste réseau d’escroquerie lié à « Qnet Infinity Millenials »

La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le mardi 28 octobre 2025, au démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie opérant sous la couverture de la structure dénommée « Qnet Infinity Millenials », installée dans la même localité.



D’après les premières conclusions de l’enquête, les responsables de ce réseau utilisaient une plateforme en ligne pour appâter leurs victimes, principalement des ressortissants étrangers, en leur proposant de fausses offres d’emploi au sein d’entreprises fictives. Pour prétendre intégrer ce prétendu programme, les recruteurs exigeaient des versements compris entre 600 000 et 900 000 francs CFA.



Une fois inscrits, les adhérents étaient ensuite incités à effectuer de nouvelles dépenses, notamment pour acheter des produits comme le Sipandant, le Café Olé ou encore le Bio Disque, sous différents prétextes commerciaux.



L’opération des gendarmes s’est soldée par l’arrestation de quatre individus, présentés comme les principaux responsables de cette organisation frauduleuse.

Une enquête approfondie se poursuit afin de retracer d’éventuels complices et d’évaluer l’ampleur des préjudices financiers subis par les victimes.



