L’opération a été déclenchée à la suite de renseignements recueillis par les enquêteurs sur les activités présumées d’un réseau opérant dans la zone de Kédougou. Les éléments de la Section de recherches ont alors procédé à une intervention nocturne afin de vérifier les informations et d’identifier les personnes impliquées dans ces activités.





Une opération menée pendant plusieurs heures

Selon les informations rapportées, l’intervention s’est déroulée entre 20 heures et 3 heures du matin. Durant plusieurs heures, les gendarmes ont procédé à des contrôles et à des interpellations dans le cadre de cette opération ciblée.





Au terme de l’intervention, 23 personnes ont été interpellées. Parmi elles figurent 21 ressortissantes nigérianes et deux ressortissants maliens.





Ces interpellations doivent permettre aux enquêteurs de déterminer le rôle exact de chacune des personnes concernées et de vérifier les différents éléments recueillis dans le cadre des renseignements ayant conduit à l'opération.





Dix machines à sous saisies

Les gendarmes ont également procédé à la saisie de 10 machines à sous. Ces équipements seraient liés à l’exploitation d’une maison de jeux qui fonctionnerait, selon les renseignements à l’origine de l’opération, sans autorisation administrative.





Cette saisie constitue l’un des principaux éléments matériels recueillis par les enquêteurs au cours de l’intervention. Les investigations devront notamment permettre de déterminer les conditions dans lesquelles ces machines étaient exploitées et d’identifier les éventuels responsables de cette activité.





Les enquêteurs poursuivent les vérifications

L’opération intervient dans un contexte où les services de sécurité accordent une attention particulière aux réseaux susceptibles de favoriser l’exploitation de personnes et certaines activités clandestines.





À ce stade, les personnes interpellées sont présumées innocentes et les investigations doivent permettre de faire la lumière sur leur implication éventuelle dans les faits visés par l’enquête.





Selon les informations disponibles, l’intervention de la Section de recherches s’est déroulée sans incident. Aucun fait particulier n’a été signalé durant l’opération.



Les suites judiciaires dépendront désormais des résultats des investigations menées par les enquêteurs.

