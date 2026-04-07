Karantaba : un élève perd la vie lors des célébrations du 4 avril

La commune de Karantaba, située dans le département de Goudomp, est en deuil après le décès d’un élève survenu lors des festivités du 4 avril.

Le drame s’est produit au cours du défilé organisé à l’occasion de la fête de l’indépendance. Ibrahima Junior Solly, élève en classe de Terminale S2 au lycée de la localité, participait à l’événement aux côtés de ses camarades lorsqu’il a été victime d’un malaise soudain.

Pris en charge en urgence, il a été transporté vers le poste de santé de la commune pour recevoir des soins. Malgré l’intervention rapide du personnel médical, le jeune élève n’a pas survécu.

Cette disparition a profondément affecté sa famille, ses camarades ainsi que l’ensemble de la communauté éducative de la localité.



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