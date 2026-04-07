Menu
L'Actualité au Sénégal

Karantaba : un élève perd la vie lors des célébrations du 4 avril


Rédigé le Mardi 7 Avril 2026 à 11:10 | Lu 68 fois Rédigé par


Un élève en classe de Terminale est décédé à Karantaba après un malaise survenu pendant le défilé de la fête de l’indépendance.


Karantaba : un élève perd la vie lors des célébrations du 4 avril

 

La commune de Karantaba, située dans le département de Goudomp, est en deuil après le décès d’un élève survenu lors des festivités du 4 avril.
Le drame s’est produit au cours du défilé organisé à l’occasion de la fête de l’indépendance. Ibrahima Junior Solly, élève en classe de Terminale S2 au lycée de la localité, participait à l’événement aux côtés de ses camarades lorsqu’il a été victime d’un malaise soudain.
Pris en charge en urgence, il a été transporté vers le poste de santé de la commune pour recevoir des soins. Malgré l’intervention rapide du personnel médical, le jeune élève n’a pas survécu.
Cette disparition a profondément affecté sa famille, ses camarades ainsi que l’ensemble de la communauté éducative de la localité.

SENEWEB



Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès 2026 : Babacar Diop dévoile un vaste programme culturel autour de la fête nationale

Lat Soukabé Fall - 27/03/2026 - 0 Commentaire
Thiès 2026 : Babacar Diop dévoile un vaste programme culturel autour de la fête nationale
À quelques jours de la célébration de la Fête de l’Indépendance du Sénégal, la ville de Thiès s’illustre par une mobilisation exceptionnelle mêlant patriotisme et effervescence culturelle. Autorités...

Préparatifs du 4 avril à Thiès : le colonel Elhadji Omar Faye rassure sur un dispositif “prêt et maîtrisé”

Lat Soukabé Fall - 27/03/2026 - 0 Commentaire
Préparatifs du 4 avril à Thiès : le colonel Elhadji Omar Faye rassure sur un dispositif “prêt et maîtrisé”
À quelques jours de la célébration de l’indépendance, les préparatifs s’intensifient dans la zone militaire n°7 de Thiès. Le commandant de cette zone stratégique, le colonel Elhadji Omar Faye, est...

Actualités

Après les fastes du 4 Avril, Ibrahima Macodou Fall tend à l’État une chance de créer rapidement de l’emploi à Thiès

- 07/04/2026 - 0 Commentaire
Après les fastes du 4 Avril, Ibrahima Macodou Fall tend à l’État une chance de créer rapidement de l’emploi à Thiès
Au moment où Thiès vient de vivre les grandes célébrations du 4 Avril, la question de l’emploi revient avec force dans le débat public. Face à une jeunesse en attente de perspectives concrètes, le...

Karantaba : un élève perd la vie lors des célébrations du 4 avril

- 07/04/2026 - 0 Commentaire
Karantaba : un élève perd la vie lors des célébrations du 4 avril
Un élève en classe de Terminale est décédé à Karantaba après un malaise survenu pendant le défilé de la fête de l’indépendance.   La commune de Karantaba, située dans le département de Goudomp,...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags