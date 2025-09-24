Menu
Karang : arrestation d’un passeur présumé impliqué dans une tentative de trafic de migrants


Rédigé le Vendredi 26 Septembre 2025 à 08:44


La Police nationale a annoncé l’arrestation, à Karang, d’un passeur présumé impliqué dans une tentative d’embarquement de 16 migrants vers Betenty.


Karang : arrestation d'un passeur présumé impliqué dans une tentative de trafic de migrants

 

Une opération de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants

La Police nationale a indiqué, jeudi, sur son compte X, que la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNTL) a interpellé à Karang, localité frontalière avec la Gambie, un individu soupçonné d’être impliqué dans une tentative avortée d’embarquement de 16 migrants à destination de Betenty.

Des preuves accablantes

Selon la police, l’analyse du téléphone du mis en cause ainsi que des enregistrements audio ont mis en évidence son rôle de recruteur. Confronté aux preuves, il a reconnu les faits.

Des poursuites engagées

Le suspect est poursuivi pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime et mise en danger de la vie d’autrui.




