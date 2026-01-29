Kaolack : la 114ᵉ édition de la Ziarra annuelle de Léona Niassène célébrée dans une forte ferveur religieuse

Dès les premières heures de la matinée, une foule impressionnante a convergé vers le mausolée et la Zaawiya de Léona Niassène. Prières, récitations du Saint Coran, invocations et chants religieux ont marqué cette journée placée sous le sceau du recueillement, de la communion spirituelle et du renforcement des liens confrériques.



La Ziarra annuelle de Léona Niassène est un événement religieux institué depuis plus d’un siècle. Elle perpétue l’héritage spirituel de Mame Khalifa Niass, figure emblématique de la tidjaniyya niassène et pilier de la transmission des enseignements islamiques dans la région du Saloum et bien au-delà.



Cette 114ᵉ édition s’est déroulée sous l’autorité du khalife général de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass, dont les représentants ont rappelé, à travers des messages forts, l’importance de la foi, de la paix, de la solidarité et de la cohésion sociale dans un contexte mondial marqué par de nombreuses crises.



Considérée comme l’un des plus grands rassemblements religieux du pays, juste après le Gamu (Mawlid), la Ziarra de Léona Niassène joue un rôle central dans l’agenda religieux sénégalais. Elle attire chaque année des délégations venues de l’Afrique de l’Ouest, d’Europe et d’Amérique, témoignant du rayonnement international de la famille Niassène.



À l’occasion de cet événement, les autorités administratives et locales ont fortement mobilisé les services de sécurité, de santé et d’assainissement afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation. Des dispositifs particuliers ont été mis en place pour la circulation, la prise en charge sanitaire et l’approvisionnement en eau.



Au-delà de son aspect spirituel, la Ziarra a également un impact économique notable sur la ville de Kaolack. Commerçants, transporteurs et vendeurs ambulants ont profité de l’affluence exceptionnelle pour dynamiser leurs activités, contribuant ainsi à l’économie locale.



À travers cette 114ᵉ édition, la Ziarra annuelle de Léona Niassène a une fois de plus porté un message fort de paix, de tolérance et d’unité, valeurs chères à la confrérie tidiane. Un moment de haute spiritualité qui confirme la place centrale de Léona Niassène dans le paysage religieux sénégalais.

