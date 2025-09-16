Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kaolack : deux pères de famille tués par la foudre à Djilakhar


Rédigé le Lundi 22 Septembre 2025 à 22:07 | Lu 37 fois Rédigé par


Deux hommes ont perdu la vie, lundi soir, frappés par la foudre à Djilakhar, dans la commune de Ndiédieng. Les populations réclament davantage de paratonnerres pour prévenir ces drames récurrents.


Kaolack : deux pères de famille tués par la foudre à Djilakhar

 

Un drame s’est produit ce lundi aux environs de 18 heures dans le village de Djilakhar, commune de Ndiédieng (département de Kaolack). La foudre a mortellement frappé deux pères de famille : T. Kontéye, 45 ans, et M. Cissé, 35 ans.

Selon les informations recueillies, les deux victimes se trouvaient sous un arbre lorsqu’elles ont été foudroyées. La gendarmerie s’est rapidement rendue sur les lieux afin d’effectuer le constat d’usage.

Chaque hivernage, la région de Kaolack enregistre plusieurs décès dus à la foudre, en particulier dans les zones rurales. Face à cette récurrence, les populations renouvellent leur appel à une dotation suffisante en paratonnerres pour réduire les risques et protéger les habitants.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags