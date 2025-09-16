Kaolack : deux pères de famille tués par la foudre à Djilakhar





Un drame s’est produit ce lundi aux environs de 18 heures dans le village de Djilakhar, commune de Ndiédieng (département de Kaolack). La foudre a mortellement frappé deux pères de famille : T. Kontéye, 45 ans, et M. Cissé, 35 ans.



Selon les informations recueillies, les deux victimes se trouvaient sous un arbre lorsqu’elles ont été foudroyées. La gendarmerie s’est rapidement rendue sur les lieux afin d’effectuer le constat d’usage.



Chaque hivernage, la région de Kaolack enregistre plusieurs décès dus à la foudre, en particulier dans les zones rurales. Face à cette récurrence, les populations renouvellent leur appel à une dotation suffisante en paratonnerres pour réduire les risques et protéger les habitants.

