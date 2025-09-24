Kaffrine : saisie de 150 pièces de poulets impropres à la consommation





À Kaffrine, une saisie de 150 pièces de poulets entiers et de cuisses importés impropres à la consommation a été effectuée lundi par le service départemental de l’élevage et des productions animales de Birkilane, en collaboration avec la sous-brigade d’hygiène.



Selon le directeur régional de l’élevage et des productions animales, Moustapha Dione, cette action s’inscrit dans l’application de l’arrêté du 14 novembre 2005 interdisant l’importation de produits avicoles et de matériels avicoles usagés.



L’opération a pour objectif de protéger la santé publique, de renforcer la production locale et de soutenir la filière avicole nationale.

