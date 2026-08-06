Méta-description :

Le village de Korky Sérère, situé dans le département de Birkelane, dans la région de Kaffrine, se retrouve une nouvelle fois coupé du reste de la zone après les fortes pluies enregistrées récemment.

Les précipitations ont provoqué l’effondrement d’une partie de la piste reliant la localité à 23 villages, rendant la circulation difficile. Selon le chef du village, cette situation se reproduit chaque année depuis plusieurs décennies.

D’après lui, la principale voie d’accès est désormais coupée et les pistes agricoles sont devenues impraticables. Cette situation complique notamment les déplacements des habitants vers Birkelane.

Les eaux de ruissellement ont également provoqué des dégâts sur une partie de la voie ferrée qui traverse le village.

Face à la répétition de ces difficultés pendant chaque hivernage, le chef du village appelle les autorités étatiques à intervenir afin qu’une solution durable puisse être trouvée.