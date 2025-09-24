Kaffrine : les citoyens exposent leurs doléances au médiateur de la République





Les populations de la région de Kaffrine ont présenté ce lundi leurs principales préoccupations au médiateur de la République, Demba Kandji. Les échanges, organisés à la mairie de la capitale régionale, ont réuni élus locaux, autorités administratives et acteurs territoriaux.



Au premier plan des doléances figure l’emploi des jeunes. Birame Mangane, président du conseil communal de la jeunesse, a souligné la difficulté pour les jeunes à accéder à des emplois stables et a appelé à un accompagnement accru de l’État.



D’autres intervenants ont évoqué divers problèmes, notamment l’approvisionnement en eau potable, les conflits pastoraux, les limites territoriales, le vol de bétail, la protection de l’enfance, l’application de la loi d’orientation sociale en faveur des personnes handicapées ainsi que le statut des artistes.



Le médiateur de la République a expliqué que cette tournée vise à recueillir les doléances afin d’améliorer les services publics et d’intercéder plus efficacement auprès des administrations. Il a assuré que les préoccupations spécifiques de Kaffrine seront intégrées dans son prochain rapport destiné aux plus hautes autorités, réaffirmant ainsi son rôle d’interface entre les citoyens et l’administration.

