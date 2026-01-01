Justice : l’épouse et le fils de Madiambal Diagne obtiennent la liberté provisoire

Après examen du dossier en chambre du conseil, la juridiction a jugé l’appel recevable et a infirmé les ordonnances attaquées. Elle a ordonné la mise en liberté provisoire des deux inculpés, assortie d’une assignation à résidence avec port de bracelet électronique.



Mabintou Diaby est assignée à son domicile situé à Yoff Virage (lot n°03), tandis que Mouhamed Diagne devra résider à la Cité Djily Mbaye.



Cette liberté provisoire est soumise à plusieurs conditions strictes : interdiction de quitter le domicile sans autorisation écrite préalable du juge d’instruction, dépôt des passeports au greffe, interdiction d’entrer en contact avec les autres personnes mises en cause, et obligation de répondre à toutes les convocations judiciaires.



La Chambre précise que l’exécution de cette mesure dépend de l’avis du comité de suivi en milieu ouvert, chargé d’en apprécier la faisabilité. Ce comité dispose d’un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la décision.



Toute violation des mesures imposées entraînera leur arrestation immédiate et leur placement sous mandat de dépôt. Les dépens de la procédure ont été mis à la charge du Trésor public.

