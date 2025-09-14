JOJ Dakar 2026 : le PAS Challenge mise sur l’IA pour valoriser culture et innovation

Le Sénégal accueillera en 2026 les Jeux Olympiques de la Jeunesse, une première sur le continent africain. Dans ce contexte, le PAS Challenge revient pour sa 4ᵉ édition avec un concours dédié à l’intelligence artificielle, porté par l’Institut des Algorithmes du Sénégal (IAS). L’initiative s’inscrit dans le cadre du Salon de la Technologie et de l’Innovation du Sénégal (SALTIS 2025) et vise à mobiliser la jeunesse autour de cet événement historique.



Le défi de cette édition consiste à concevoir deux plateformes numériques innovantes intégrant l’IA, afin d’améliorer l’expérience des visiteurs des JOJ Dakar 2026. La première prendra la forme d’un guide culturel interactif, multilingue et disponible sur mobile, capable de faire découvrir les sites emblématiques du pays, de Gorée au Monument de la Renaissance. La seconde sera un assistant pratique proposant itinéraires, options de transport, estimations de coûts et suggestions d’activités culturelles.



Ces projets devront être portés par des équipes pluridisciplinaires réunissant ingénieurs, historiens, artistes ou encore acteurs du tourisme et de l’éducation, afin d’incarner une innovation citoyenne et inclusive. L’IAS souligne d’ailleurs que l’intelligence artificielle doit être un levier de souveraineté numérique et de développement local.



Depuis sa création, le PAS Challenge a servi de tremplin à de nombreux projets à fort impact, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la valorisation des données historiques. L’édition 2025 franchit une nouvelle étape en s’alignant sur les ambitions du Comité d’Organisation des JOJ Dakar 2026, qui souhaite faire de l’événement un rendez-vous ouvert, durable et innovant.



La finale prévue pendant le SALTIS 2025 offrira une vitrine internationale aux participants devant investisseurs, institutions et chercheurs. Les organisateurs envisagent également la création d’un incubateur post-concours, l’élargissement du projet à l’échelle panafricaine et le lancement d’un label SALTIS pour promouvoir l’innovation sénégalaise à l’étranger.



Le lancement officiel du PAS Challenge Édition 4 aura lieu le samedi 13 septembre, autour du thème : « Valoriser l’histoire africaine par l’IA : quand les Jeux deviennent un vecteur de mémoire et d’innovation ». Une aventure qui place sport, culture et technologie au cœur du futur du Sénégal.



🔖 rts



