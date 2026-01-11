Insécurité dans le transfert d’argent : le CPCP alerte après une agression mortelle à Yarakh





Le Cadre Permanent de Concertation des Prestataires de Transfert d’Argent du Sénégal (CPCP) a fait part de sa profonde indignation à la suite d’une agression mortelle ayant visé l’un de ses membres dans un point de transfert d’argent situé à Yarakh. Cet événement tragique s’inscrit dans une série d’atteintes répétées touchant le secteur du transfert d’argent au Sénégal.



Dans un communiqué, l’organisation pointe une insécurité persistante et préoccupante, qu’elle considère comme une menace majeure pour les acteurs des finances numériques. Selon le CPCP, la répétition de ces violences met gravement en péril la sécurité des prestataires et fragilise un secteur stratégique pour l’économie nationale.



Le Cadre en appelle à l’ensemble des acteurs des finances numériques ainsi qu’aux autorités compétentes, afin qu’ils prennent pleinement la mesure de la situation et y répondent avec la plus grande fermeté. Pour le CPCP, cette insécurité croissante ne représente pas seulement un danger humain, mais constitue également un obstacle sérieux au développement durable et à la politique nationale de promotion de l’auto-emploi, largement soutenue par les services financiers digitaux.



À la suite de ce drame, l’organisation a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime et réaffirmé son soutien à tous les prestataires de transfert d’argent, durement affectés par ce contexte.



Dans l’attente de mesures urgentes et concrètes visant à renforcer la sécurisation du secteur, le CPCP invite par ailleurs l’ensemble des prestataires à redoubler de vigilance dans l’exercice de leurs activités quotidiennes. Il insiste sur la nécessité d’une réponse rapide, coordonnée et efficace pour assurer la sécurité des travailleurs et préserver la pérennité d’un secteur essentiel à l’inclusion financière au Sénégal.

