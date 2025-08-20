Inondations et chute d’un poteau électrique : les habitants cloîtrés par peur d’électrocution





Les récentes pluies, accompagnées de vents violents, ont causé d’importantes inondations et divers dégâts, dont la chute d’un poteau électrique, brisé par les branches d’un soump (dattier du désert).



Face au danger que représente l’électricité au contact de l’eau, les habitants se sont confinés chez eux, craignant une électrocution.



Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, un conseiller municipal exprime sa colère et dénonce l’inaction des sociétés d’électricité qu’il accuse de ne pas avoir répondu aux nombreuses sollicitations. « Nous les avons appelés à maintes reprises. Maintenant, s’il y a une catastrophe, que personne ne vienne nous dire que nous n’avions pas averti à temps ! », lance-t-il avec indignation.

