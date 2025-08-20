Menu
Inondations et chute d’un poteau électrique : les habitants cloîtrés par peur d’électrocution


Rédigé le Vendredi 22 Août 2025 à 12:58


Des pluies accompagnées de vents violents ont provoqué des inondations et la chute d’un poteau électrique, plongeant les habitants dans la crainte d’un drame.


Les récentes pluies, accompagnées de vents violents, ont causé d’importantes inondations et divers dégâts, dont la chute d’un poteau électrique, brisé par les branches d’un soump (dattier du désert).

Face au danger que représente l’électricité au contact de l’eau, les habitants se sont confinés chez eux, craignant une électrocution.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, un conseiller municipal exprime sa colère et dénonce l’inaction des sociétés d’électricité qu’il accuse de ne pas avoir répondu aux nombreuses sollicitations. « Nous les avons appelés à maintes reprises. Maintenant, s’il y a une catastrophe, que personne ne vienne nous dire que nous n’avions pas averti à temps ! », lance-t-il avec indignation.




