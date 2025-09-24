Inondations : amélioration progressive de la situation hydrologique dans plusieurs zones du Sénégal





Le 28 septembre 2025, le bulletin des interventions indique une amélioration progressive de la situation hydrologique dans plusieurs zones récemment affectées par les inondations.



À Touba, le bassin de Nguélémou a vu son niveau d’eau reculer grâce à l’accalmie des pluies. À 15 heures, la partie émergée de l’ouvrage mesurait 1,75 m, contre seulement 70 cm la veille. Cette marge de sécurité pourrait encore augmenter si la pause pluviométrique se confirme.



À Kaolack, seules des poches d’eau subsistent dans les bas-fonds de Ngaye Saër. Les pompages effectués par les sapeurs-pompiers ont dégagé les voies d’accès. L’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), qui supervise également la région de Fatick, confirme un assèchement progressif, le niveau d’eau étant désormais trop bas pour utiliser les électropompes.



À Mbour, les quartiers de Thimassa, Ngouye Mouride et Darou Salam enregistrent aussi une nette amélioration. Trois semaines d’opérations conjointes entre l’Onas et les sapeurs-pompiers ont permis d’évacuer une grande partie des eaux, réduisant l’impact des inondations.



Si cette tendance se confirme, elle pourrait constituer un tournant dans la gestion des inondations durant cette saison hivernale.



