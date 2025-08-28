Menu
Hann-Mariste : une quinzaine de véhicules saccagés après un match de Navétane


Rédigé le Jeudi 28 Août 2025 à 15:09 | Lu 35 fois Rédigé par


À Hann-Mariste, un match de Navétane a tourné à la violence. Quinze véhicules saccagés et des plaintes envisagées contre l’ODCAV et l’ONCAV pour manque de sécurité.


Une violente altercation a éclaté hier mercredi à Hann-Mariste, à proximité de la boutique Auchan, à l’issue d’un match de Navétane.

La rencontre, qui opposait Dalifort à l’équipe de “Toll Bi” (Unité 17 des Parcelles Assainies), a rapidement dégénéré. Selon des témoins, les tensions entre supporters ont commencé dès les premières minutes et se sont poursuivies tout au long de la partie.

À la fin du match, plusieurs jeunes en furie ont semé le désordre dans le quartier, saccageant près d’une quinzaine de véhicules. Vitres brisées et voitures caillassées témoignent des importants dégâts matériels causés par ces affrontements.

Les victimes envisagent de déposer une plainte collective auprès de la gendarmerie. Elles pointent du doigt l’ODCAV et l’ONCAV de Dakar, accusés de défaillances dans l’organisation et la sécurisation de ces tournois de quartier très populaires.

dakaractu




