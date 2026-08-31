L’affaire a été portée à la connaissance des enquêteurs par M. Niang, qui s’est présenté au commissariat accompagné de sa nièce, D. Niang, âgée de 13 ans. Selon les déclarations recueillies au cours de l’enquête, un membre de la famille aurait surpris le quinquagénaire en compagnie de l’adolescente dans les toilettes.





Entendue par les enquêteurs, la mineure aurait déclaré que le mis en cause avait eu à plusieurs reprises un comportement sexuel à son égard. Un examen médical a également été effectué dans le cadre de la procédure.





Une fuite vers la Casamance

Les investigations menées par les policiers auraient permis de retracer les mouvements du suspect après les faits dénoncés. Selon les éléments de l’enquête rapportés par Seneweb, B. Coly aurait quitté son domicile le lendemain pour se réfugier en Casamance.





Il serait revenu récemment à Cambérène, où les enquêteurs ont finalement procédé à son arrestation. Il a ensuite été conduit dans les locaux de la Sûreté urbaine pour être interrogé sur les accusations portées contre lui.





Le suspect reconnaît une relation, mais conteste les accusations

Au cours de son interrogatoire, B. Coly a rejeté les accusations d’abus. Il a toutefois reconnu entretenir une relation avec la mineure, affirmant que celle-ci se déroulait à l’insu de leurs familles.





Le quinquagénaire a également donné sa version concernant sa présence avec l’adolescente dans les toilettes. Il affirme qu’il s’y trouvait uniquement pour discuter avec elle.





Malgré ses dénégations, les enquêteurs ont maintenu le suspect en garde à vue dans le cadre de la procédure. À l’issue de l’enquête, B. Coly a été présenté au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.



L’affaire est désormais entre les mains de la justice, qui devra déterminer les responsabilités à partir des éléments recueillis au cours de l’enquête.

