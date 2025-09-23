Grand Dakar : deux individus arrêtés pour vol à l’arraché nocturne

Un contrôle de routine qui a tout révélé

Dans la nuit du 19 septembre 2025, lors d’une opération de sécurisation, les policiers du commissariat de Grand Dakar ont intercepté une motocyclette transportant deux hommes. La fouille a permis de découvrir un téléphone portable dont l’origine suspecte a immédiatement attiré l’attention.



Identification de la victime

Les deux individus ont été conduits au poste. Les enquêteurs ont pu déverrouiller l’appareil et contacter le frère de la victime, confirmant ainsi qu’il s’agissait d’un téléphone volé la veille. La victime, alertée, s’est présentée le lendemain, samedi 20 septembre, pour identifier son bien et décrire les circonstances du vol.



Reconnaissance des faits et suites judiciaires

Acculés par les preuves, les deux suspects ont reconnu les faits. Ils ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs et vol à l’arraché commis de nuit avec usage d’un moyen de transport.



dakaractu

