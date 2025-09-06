Gamou de Ndiassane : Malick Ndiaye transmet le message du chef de l’État au khalife des Khadres





À la veille du Gamou annuel de Ndiassane, le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, porteur d’un message du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu mercredi auprès du khalife général des Khadres, Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta. Il était à la tête d’une délégation officielle comprenant notamment Djim Dramé, directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés en arabe.



Mandaté par le président de la République, Malick Ndiaye a expliqué être venu représenter l’État « dans toutes ses composantes ». Considérant comme un honneur cette mission auprès de celui qu’il appelle son père spirituel, il a rappelé l’importance de l’appui de l’État aux confréries, saluant par ailleurs la valorisation des diplômés en arabe et la nomination d’experts religieux à des postes de responsabilité.



Il a invité les parlementaires à soutenir toute loi favorable à l’islam, avant de solliciter les prières du khalife pour le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, insistant sur l’importance d’une entente solide entre eux pour le bien du pays.



En réponse, le porte-parole du khalife, Cheikh Khalifa Ababacar Kounta, a formulé des prières pour la réussite du tandem président–Premier ministre ainsi que pour de bonnes récoltes.



Cette visite de courtoisie s’inscrit dans la tradition du dialogue entre l’État et les grandes familles religieuses. Le Gamou de Ndiassane, célébrant le huitième jour de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), attire chaque année des milliers de fidèles venus du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et d’autres pays.

