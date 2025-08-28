Gamou 2025 à Tivaouane : un plan spécial de circulation et de stationnement du 1ᵉʳ au 6 septembre





À l’occasion du Gamou annuel de Tivaouane, prévu du 1ᵉʳ au 6 septembre 2025, le préfet du département, Mamadou Guéye, a pris un arrêté instaurant un plan spécial de circulation et de stationnement pour fluidifier le trafic et renforcer la sécurité des pèlerins.



Les nouvelles mesures, applicables du 1ᵉʳ septembre à 7h au 6 septembre à 18h, comprennent plusieurs restrictions :



La circulation devient à sens unique sur l’Avenue El Hadj Malick Sy, la Rue Mor Bineta Sy et une partie de la Route de Kouly.

Le secteur des mosquées et mausolées est transformé en zone piétonne , notamment l’Avenue El Hadji Malick Sy (de la gare routière à la gare des calèches) et l’Avenue Alioune Palla Mbaye (jusqu’à la Grande Mosquée).

Les calèches sont interdites sur les routes goudronnées et devront emprunter les pistes sablonneuses.

Le stationnement est prohibé sur la voie publique dans toute la commune. Seuls les véhicules porteurs d’un ordre de mission spécial (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, santé, Croix-Rouge, SENELEC, SEN’EAU, etc.) sont autorisés à pénétrer dans le périmètre des mausolées.

Concernant le transport, les véhicules de ramassage ne pourront quitter leur point de stationnement qu’une fois pleins de passagers.



Quatre débarcadères ont été désignés selon les axes d’arrivée :



Gare routière pour les véhicules venant de Dakar ,

Keur Cheikh (près du dépôt de béton) pour ceux venant de Saint-Louis ,

Terrain des HLM pour l’axe Mboro-Tivaouane ,

Château d’eau pour l’axe Touba Toul-Tivaouane.

Des parkings distincts sont également prévus :



Centre d’accueil de la Grande Mosquée Serigne Babacar Sy pour les officiels ,

Parking en face de la Préfecture pour la Gendarmerie ,

Keur Mass et Keur Matar pour les véhicules prioritaires.

Enfin, l’arrêté interdit toute activité marchande sur certaines zones stratégiques, dont l’Avenue El Hadji Malick Sy, l’Avenue Alioune Palla Mbaye et l’ensemble du secteur des mosquées et mausolées.



Selon le préfet Mamadou Guéye, ce dispositif vise à “garantir la fluidité, l’ordre et la sécurité” lors de ce grand rendez-vous spirituel de la communauté Tidiane.



APS