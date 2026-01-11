Finale de la CAN 2025 à Rabat : dix-sept supporters sénégalais interpellés après des incidents en tribunes





La finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations, disputée au stade Moulay Abdellah de Rabat, a été marquée par des tensions en marge de la rencontre. D’après des informations rapportées par L’Observateur, dix-sept supporters sénégalais sont actuellement en garde à vue au commissariat central de la capitale marocaine et doivent être présentés devant la justice ce mardi.



Alors que le Sénégal venait de décrocher un nouveau titre continental, la situation s’est dégradée dans les tribunes. Environ 3 000 supporters sénégalais, regroupés au sein du collectif connu sous le nom de « 12ᵉ Gaïndé », ont vivement réagi à une décision arbitrale contestée. Il s’agissait, selon la même source, d’un but refusé aux Lions, suivi d’un penalty accordé à l’équipe adverse par l’arbitre congolais de la rencontre.



Cette séquence a provoqué des altercations entre certains supporters sénégalais, les agents de sécurité du stade et les stadiers. Face à l’ampleur des tensions, la police marocaine est intervenue et a procédé à l’interpellation de dix-sept personnes, ensuite conduites au commissariat central de Rabat.



Toujours selon L’Observateur, les faits reprochés concernent principalement des troubles à l’ordre public. Aucune information judiciaire n’a toutefois été ouverte à ce stade. Les supporters concernés devraient comparaître rapidement devant une juridiction de flagrants délits, ce qui laisse présager une procédure accélérée.



La situation est suivie de près par une équipe de quatre officiers de police sénégalais présents au Maroc dans le cadre d’un dispositif de coopération policière mis en place par les autorités marocaines. Ces agents assurent un rôle de liaison et de médiation entre les forces locales et les ressortissants sénégalais, notamment les groupes de supporters organisés.



Par ailleurs, L’Observateur signale que les autorités sénégalaises restent attentives à une autre affaire sensible : le décès de Cheikh Diouf, un ressortissant sénégalais retrouvé sans vie dans des circonstances encore indéterminées. L’ambassade du Sénégal au Maroc, en collaboration avec la mission policière, poursuit les échanges avec les autorités locales afin d’établir les faits, malgré des rumeurs faisant un lien avec les événements de la finale.



Des rapports détaillés ont été transmis aux autorités à Dakar, tandis que le suivi des procédures en cours se poursuit.



dakaractu

