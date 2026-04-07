Finale contestée de la CAN 2025 : le Sénégal prêt à saisir le TAS

Le dossier de la finale controversée de la CAN 2025 connaît un nouveau développement. La Fédération sénégalaise de football a reçu la décision motivée du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football, une étape essentielle pour engager une procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Dans ce document transmis aux parties concernées, l’instance d’appel confirme la décision initiale attribuant la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0). Elle précise toutefois que les aspects relatifs aux médailles, aux primes et au trophée ne relèvent pas de sa compétence.

Cette notification ouvre désormais la possibilité pour la fédération sénégalaise de déposer officiellement un recours afin de contester cette décision devant la juridiction sportive internationale.

À ce stade, aucun vainqueur officiel de la CAN 2025 n’a été proclamé par la CAF, une situation qui laisse le règlement définitif du litige à l’appréciation du TAS.

Plus de deux mois après une finale marquée par des incidents, l’affaire entre ainsi dans une phase déterminante. Le TAS devra statuer prochainement pour trancher ce différend.

Son directeur général, Matthieu Reeb, a indiqué que tout sera mis en œuvre pour aboutir à une décision rapide, dans le respect des règles d’équité.

Le verdict attendu sera définitif et mettra un terme à une affaire qui a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football africain, notamment au Sénégal.