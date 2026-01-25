Filière tomate industrielle : plus de 80 000 tonnes attendues cette année au Sénégal





La production nationale de tomates industrielles devrait dépasser les 80 000 tonnes cette année au Sénégal, selon les prévisions de la Concertation sur la filière tomate industrielle, a appris l’APS samedi.



D’après son président, Abdoulaye Dieng, plus de 2 500 hectares ont été emblavés pour la culture de la tomate industrielle au cours de cette campagne. Les volumes attendus concernent des tomates fraîches destinées aux unités de transformation, notamment la SOCAS et Takamoul Food, pour l’approvisionnement de différentes marques de produits.



Toutefois, la campagne n’a pas été épargnée par certaines difficultés. Des pertes ont été enregistrées dans des zones ciblées, avec plus de 20 hectares touchés à Bokhol et environ 7,5 hectares endommagés à Gaya, à la suite d’attaques de criquets pèlerins.



Abdoulaye Dieng a néanmoins salué l’appui du ministère de l’Agriculture, qui a assuré la mise à disposition précoce des intrants, en particulier des engrais bénéficiant d’une subvention dépassant 50 %.



Il a également souligné que le respect du calendrier cultural, combiné à des conditions climatiques favorables, a contribué à renforcer les perspectives de production pour la campagne en cours.

