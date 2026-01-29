Fête de l’indépendance : Thiès salue une décision majeure du président Diomaye Faye

Le 4 avril 2026 pourrait marquer un tournant historique pour la ville de Thiès. Selon son maire, Babacar Diop, cette date s’annonce comme l’une des plus importantes depuis la création de la cité du rail, à la suite de la décision présidentielle d’y organiser la fête nationale de l’indépendance.

S’exprimant mardi lors d’une conférence de presse, l’édile a tenu à remercier publiquement le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a indiqué parler au nom du conseil municipal et de l’ensemble des habitants de Thiès, saluant une initiative qu’il qualifie d’exceptionnelle.

Babacar Diop estime que cette orientation annoncée lors du dernier Conseil des ministres s’inscrit dans une dynamique nouvelle. Le chef de l’État a en effet lancé le “Programme Indépendance”, une initiative visant à organiser la célébration du 4 avril dans des chefs-lieux de région disposant des infrastructures et commodités nécessaires pour accueillir l’événement dans de bonnes conditions.

Pour le maire, cette décision rappelle un précédent historique. Il souligne que le président Diomaye Faye s’inscrit dans la continuité de Léopold Sédar Senghor, qui avait déjà choisi Thiès pour accueillir la fête nationale en 1979.

L’élu est également revenu sur un épisode plus récent, rappelant que la ville avait failli recevoir la célébration délocalisée en 2004, dans le cadre du programme “4-4-44”. Ce projet n’avait toutefois pas abouti en raison de tensions politiques entre le président Abdoulaye Wade et son Premier ministre de l’époque, Idrissa Seck, alors maire de Thiès.

Babacar Diop a par ailleurs révélé avoir pris l’initiative d’adresser un courrier au président de la République pour soutenir officiellement cette orientation, la qualifiant de bonne et généreuse pour la ville et ses populations.

Réaffirmant la disponibilité de la cité du rail, il a assuré que Thiès est prête sur tous les plans, qu'il s'agisse de l'organisation, de la discipline ou de la mobilisation citoyenne. Selon lui, la ville est en mesure d'accueillir dignement le Sénégal, le chef de l'État ainsi que ses invités à l'occasion de cette célébration nationale.