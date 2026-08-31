Selon les éléments de l’enquête, la mise en cause aurait utilisé cette pièce d’identité pour souscrire à un abonnement Wi-Fi auprès d’Orange Sénégal. Les faits remontent à octobre 2025, mais l’affaire n’a véritablement connu son dénouement que plusieurs mois plus tard, avec l’intervention des enquêteurs de la Brigade de recherches de Faidherbe.





Interrogée par les gendarmes, la ressortissante guinéenne aurait reconnu être en possession de la carte d’identité de la Sénégalaise depuis plusieurs années. Elle aurait expliqué avoir trouvé le document dans une boîte de nuit située au Point E, à Dakar. Malgré cette explication, l’utilisation du document pour effectuer une démarche administrative a conduit les enquêteurs à s’intéresser à son identité et aux circonstances exactes de la possession de cette pièce.





L’interpellation est intervenue le 4 septembre 2026, vers 23 h 20, à Sébikotane, à la suite du signalement transmis par les services de Sonatel. La suspecte a été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête.



Cette affaire remet en lumière les risques liés à la circulation et à l’utilisation frauduleuse des pièces d’identité. Les enquêteurs devront notamment déterminer si la carte a uniquement servi à obtenir un abonnement ou si elle a été utilisée dans d’autres démarches.

