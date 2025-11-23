Examen du budget 2026 des Transports : une enveloppe de plus de 335 milliards FCFA en discussion





L’Assemblée nationale a lancé en fin d’après-midi la séance plénière consacrée au budget 2026 du ministère des Transports terrestres et aériens. La rencontre, ouverte peu avant 19 heures, est dirigée par le vice-président Cheikh Thioro Mbacké, en présence du ministre Yankhoba Dembélé et du ministre des Finances, Cheikh Diba, accompagnés de leurs équipes.



D’après le rapport de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, l’enveloppe globale du ministère s’élève à 335 234 538 370 FCFA en autorisations d’engagement et à 239 705 315 070 FCFA en crédits de paiement. Elle est organisée autour de quatre programmes principaux.



Le premier volet, consacré au pilotage et à la gestion administrative, mobilise 1 653 779 513 FCFA. Ce montant comprend 1 128 983 448 FCFA dédiés au personnel et 524 796 065 FCFA destinés aux biens et services. Vient ensuite le programme axé sur la modernisation du réseau ferroviaire, doté de 44 002 371 709 FCFA, comprenant des dépenses de biens et services, des transferts courants et des investissements exécutés par l’État.



Le programme le plus important concerne le développement des services de transports routiers. Il bénéficie de 215 247 383 087 FCFA en autorisations d’engagement et de 119 718 159 787 FCFA en crédits de paiement. Ces ressources couvrent les dépenses de personnel, les biens et services, les transferts courants ainsi que de vastes investissements publics estimés à plus de 200 milliards FCFA, assortis de transferts en capital.



Un quatrième volet porte sur le transport aérien, avec une enveloppe fixée à 74 331 004 061 FCFA. Les crédits prévoient des dépenses de personnel, de biens et services, des transferts courants et un volume important d’investissements pris en charge par l’État.



Le débat se poursuit dans l’hémicycle, les députés étant appelés à se prononcer sur cette enveloppe, l’une des plus conséquentes du projet de loi de finances pour 2026.

