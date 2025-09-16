Escroquerie à Thiès : deux suspects arrêtés pour implication dans le réseau QNET

Selon les déclarations de la plaignante, en 2023, l’un des suspects lui avait proposé d’intégrer le réseau QNET, promettant un revenu hebdomadaire allant de 150.000 à 800.000 FCFA. Pour bénéficier de ces gains rapides, la victime devait :



acheter un produit,

recruter deux partenaires parmi ses proches,

lesquels devaient à leur tour recruter d’autres personnes.

Séduite par ces promesses, la victime a versé 437.000 FCFA au bureau QNET de Thiès pour l’achat d’un pendentif anti-stress d’une valeur de 450.000 FCFA. Ne recevant ni le produit ni de remboursement, elle a décidé de porter plainte.



Interpellé et interrogé, le premier suspect a reconnu être membre de QNET depuis 1998 et avoir recruté la victime, affirmant avoir remis l’argent à son supérieur. Le second suspect, présenté comme responsable, a tenté de se faire passer pour un simple vendeur en ligne, mais n’a pas pu justifier l’encaissement des fonds.



Lors d’une perquisition dans l’appartement servant de bureau, situé aux Parcelles Assainies de Thiès, les enquêteurs ont saisi plusieurs matériels et documents, notamment :



un véhicule Chrysler 200C immatriculé AA501 VB,

un ordinateur portable Dell,

deux téléviseurs LG à écran plat,

trois ventilateurs muraux (Evernal et Smart),

un bon de commande QNET,

divers produits, catalogues et documents d’inscription,

21 chaises,

ainsi qu’un cachet d’entreprise « Oscar Sénégal SARL ».

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’autres victimes et éventuels complices.

