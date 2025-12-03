Menu
Épidémie en RDC : les enfants paient le plus lourd tribut


Rédigé le Mardi 9 Décembre 2025 à 10:56 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les enfants figurent parmi les principales victimes de l’épidémie qui frappe actuellement la République démocratique du Congo. Ils représentent près d’un quart des personnes infectées, avec plus de 14 800 cas recensés, dont 340 décès, selon les dernières données disponibles.


À Kinshasa, la situation a viré au drame dans un foyer collectif où 16 enfants sur 62 sont décédés quelques jours seulement après l’apparition des premiers symptômes. Cet épisode tragique illustre la vulnérabilité extrême des plus jeunes face à la maladie.

Au total, 17 des 26 provinces du pays sont désormais touchées, indique l’Unicef dans un communiqué. L’organisation pointe du doigt les carences majeures en eau potable et en assainissement, facteurs déterminants dans la propagation de l’épidémie.

Les chiffres sont alarmants : seulement 43 % de la population ont accès à une source d’eau de base, tandis que 15 % à peine disposent d’installations sanitaires élémentaires.

À ces faiblesses structurelles s’ajoutent des facteurs aggravants tels que les conflits armés, les déplacements massifs de populations, les inondations récurrentes et une urbanisation rapide et anarchique, créant un terrain propice à la diffusion de la maladie.

Face à cette crise, les organisations humanitaires appellent à une mobilisation urgente afin de renforcer l’accès à l’eau potable, améliorer l’assainissement et protéger les enfants, premières victimes de cette urgence sanitaire.



