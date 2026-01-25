Éboulement dans une zone minière : le bilan humain s’alourdit à six décès

Menu
Le nombre de victimes de l’éboulement survenu dans le périmètre de la société Afrigold est passé de quatre à six morts, selon une source proche des secours.


Le nombre de personnes décédées à la suite de l’éboulement survenu samedi dans la zone d’exploitation de la société minière Afrigold est désormais de six. L’information a été confirmée dimanche par une source proche des opérations menées par les sapeurs-pompiers, citée par l’APS.

D’après cette source, la reprise des recherches au cours de la journée de dimanche a permis de retrouver deux autres corps ensevelis sous les décombres, portant ainsi le bilan provisoire de quatre à six morts.

Malgré ces découvertes, l’inquiétude reste vive au sein de plusieurs familles toujours sans nouvelles de proches portés disparus depuis l’incident.

Les opérations de recherche ont été temporairement interrompues et devraient reprendre le lendemain, dans l’espoir de localiser d’éventuels survivants ou d’autres victimes.




