L’École polytechnique de Thiès (EPT) a célébré samedi la fin de formation de 188 diplômés, dont 150 élèves ingénieurs et 38 titulaires de master dans différentes spécialités.

Les nouveaux diplômés sont issus notamment des filières du génie civil, du génie électronique, du génie informatique et télécommunication, du génie industriel et du génie aéronautique. Les formations ont duré cinq ans pour les ingénieurs et deux ans pour les titulaires de master.

La promotion 2026 a choisi comme parrain Déthié Fall, ministre des Infrastructures et ancien étudiant de l’EPT, issu de la 24ᵉ promotion en génie électronique.

Lors de la cérémonie, le ministre a souligné que le statut d’ingénieur polytechnicien ne se limite pas à un diplôme ou à une qualification professionnelle. Il l’a présenté comme une culture reposant notamment sur la rigueur, la performance, le pragmatisme et la recherche de résultats.

Selon lui, la formation reçue à l’EPT permet notamment d’aborder les problèmes complexes en les décomposant afin d’y apporter des réponses durables et pragmatiques.

S’adressant aux lauréats, Déthié Fall a insisté sur le rôle que les ingénieurs sont appelés à jouer dans le développement des territoires. Il a cité plusieurs enjeux liés aux infrastructures, notamment la conception d’ouvrages capables de résister au changement climatique, la modernisation des réseaux routiers et ferroviaires, la planification des villes intelligentes ainsi que la souveraineté énergétique et numérique.

Le ministre a également invité les membres de la promotion portant son nom à garder comme principe essentiel le respect du coût, du délai et de la qualité dans la réalisation de leurs futurs projets.

De son côté, le directeur de l’EPT, Mamadou Wade, a estimé que l’établissement entame une nouvelle phase de son développement. L’école ambitionne, selon lui, de former les cadres dont le Sénégal, l’Afrique et le monde auront besoin dans les prochaines décennies.

L’EPT travaille également au renforcement de ses capacités d’accueil et à l’évolution de ses formations pour mieux répondre aux besoins des entreprises et aux transformations technologiques.

À ses filières traditionnelles viennent désormais s’ajouter de nouvelles formations d’ingénieur, des masters spécialisés et des certifications professionnelles destinées à répondre aux exigences d’un environnement en constante évolution.