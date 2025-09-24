Drame à Tivaouane : Un homme retrouvé sans vie à Keur Assane

Un homme a été retrouvé sans vie dans la forêt de Keur Assane, localité située dans la commune de Pire, département de Tivaouane. Le corps a été découvert lundi, aux environs de 11 heures, par des passants qui ont immédiatement alerté les autorités.



La dépouille, suspendue à un arbre par une corde, présentait un état de décomposition avancé, ce qui a rendu son identification impossible sur place. Selon les premières constatations, la thèse du suicide est pour l’instant privilégiée.



Les sapeurs-pompiers, accompagnés des éléments de la Gendarmerie nationale et du service d’hygiène, se sont rendus sur les lieux pour les procédures habituelles. Sur ordre du Procureur, le corps a été inhumé directement dans la forêt, en raison de son état.



Cette découverte a provoqué une vive émotion dans le village de Keur Assane et ses environs. Les forces de sécurité poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’identifier la victime.

