Drame à Thicogne : une femme met fin à ses jours par pendaison


Rédigé le Jeudi 25 Septembre 2025 à 07:30


Une femme d’une cinquantaine d’années s’est suicidée par pendaison à Thicogne, dans la commune de Kamb (Linguère). La gendarmerie a ouvert une enquête.


Les faits

La consternation est vive à Thicogne, localité de la commune de Kamb (département de Linguère), après le suicide d’une femme âgée d’une cinquantaine d’années. Le drame est survenu dimanche vers 10 heures.

Après plusieurs heures d’absence, les voisins, inquiets, se sont mis à sa recherche. Ils ont finalement découvert son corps sans vie, suspendu à une corde.

Constatations et prise en charge

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Yang-Yang, accompagnés du personnel du poste de santé de Kamb, se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations. Le corps a ensuite été acheminé à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers.

Contexte et enquête

Selon une source familiale, la défunte souffrait depuis quelque temps de troubles mentaux. Elle laisse derrière elle plusieurs enfants.
La gendarmerie a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette tragédie.




