Menu
L'Actualité au Sénégal

Drame à Oussouy: Le film de l’horreur retracé, Ibrahima Diatta décapite son voisin Kanka Valentin Diatta ‎


Rédigé le Jeudi 2 Juillet 2026 à 19:27 | Lu 67 fois Rédigé par


Le corps de la victime a été transféré à la morgue du centre de santé d’Oussouye par ambulance pour autopsie. Pendant ce temps, les gendarmes poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui endeuille profondément le village. Une enquête a été ouverte et se poursuit sous la conduite de la brigade territoriale d’Oussouye.



‎ ‎ ‎ Le village de Loudia Diola s’est réveillé sous le choc d’un drame d’une rare violence, transformant cette localité paisible du sud du pays en théâtre d’une scène insoutenable. Dans cet environnement rural habituellement marqué par le calme des travaux champêtres, un conflit a basculé dans l’horreur absolue, laissant derrière lui une communauté sous le choc.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags