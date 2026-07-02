Drame à Oussouy: Le film de l’horreur retracé, Ibrahima Diatta décapite son voisin Kanka Valentin Diatta ‎

Rédigé le Jeudi 2 Juillet 2026 à 19:27 | Lu 67 fois Rédigé par Hanne Abou

Le corps de la victime a été transféré à la morgue du centre de santé d’Oussouye par ambulance pour autopsie. Pendant ce temps, les gendarmes poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui endeuille profondément le village. Une enquête a été ouverte et se poursuit sous la conduite de la brigade territoriale d’Oussouye.

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