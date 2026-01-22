Diourbel : un feu ravage une concession familiale à Ngohé





Un sinistre survenu jeudi dans le village de Ngohé, situé au centre du pays dans la région de Diourbel, a entraîné de lourdes pertes au sein d’une concession familiale, selon les constatations faites sur place.



Le chef de famille, Bassirou Dang, a indiqué que les flammes ont entraîné la perte d’un cheval, de cinq moutons et d’une chèvre. Le feu a également endommagé trois chambres, détruit plusieurs ustensiles de cuisine et anéanti des stocks de fourrage.



Selon ses explications, l’incident s’est déclaré peu de temps après son retour de la ville de Diourbel. Il a précisé que l’intervention rapide des voisins a permis de tenter de maîtriser le feu, même si les dégâts enregistrés restent importants.

